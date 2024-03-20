Серебрякова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1960
Мать: Ухова Елизовета Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1980
Дочь: Колбина Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Серебряков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1981
Сын: Серебряков Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Серебряков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1986
Сын: Серебряков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Серебряков Сергей Михайлович