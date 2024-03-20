Серебрякова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1960

Отец: не указан

Мать: Ухова Елизовета Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1980

Дочь: Колбина Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Серебряков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1981

Сын: Серебряков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Серебряков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1986

Сын: Серебряков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Серебряков Сергей Михайлович

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