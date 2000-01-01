Попов Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Попов Антон Сысоевич

Мать: Попова Гликерия Феофилактовна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ломова Милания Васильевна

Мать ребёнка: Попова Первая жена

Рождение ребёнка
1820

Сын: Попов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Попова Василиса

Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Попова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения(Аксинья)

Мать ребёнка: Попова Василиса

Смерть
Неизвестно
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