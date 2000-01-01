Попов Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ломова Милания Васильевна
Мать ребёнка: Попова Первая жена
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Попова Василиса
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Попова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения(Аксинья)
Мать ребёнка: Попова Василиса
Смерть
Неизвестно