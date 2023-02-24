Чиковинский Виктор Дмитриевич
Место рождениярудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Дата рождения06.12.1957
ПолМужской
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Место
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Рождение
06.12.1957
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
19.04.?
Сын: Чиковинский Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Чиковинская Вера Владимировна
г. Нижневартовск
Рождение ребёнка
17.11.?
Сын: Чиковинский Виталий Викторович
Мать ребёнка: Чиковинская Вера Владимировна
г. Нижневартовск