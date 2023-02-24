Чиковинский Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиковинский Виктор Дмитриевич

Чиковинский Виктор Дмитриевич

avatar

Место рождения

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.

Дата рождения

06.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1957

Отец: Чиковинский Дмитрий Иванович

Мать: Чиковинская Анна Михайловна

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
19.04.?

Сын: Чиковинский Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Чиковинская Вера Владимировна

г. Нижневартовск
Рождение ребёнка
17.11.?

Сын: Чиковинский Виталий Викторович

Мать ребёнка: Чиковинская Вера Владимировна

г. Нижневартовск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close