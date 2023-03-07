Бухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев

Бухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев

avatar

Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Мать: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1772

Сын: Бухарцов Фадей Афиногенов

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия Федорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Бухарцов Никита Афиногенов

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия Федорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Евдокия Афиногенова

Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия Федорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Евдокия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close