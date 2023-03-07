Бухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
До 1772
Сын: Бухарцов Фадей Афиногенов
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Бухарцов Никита Афиногенов
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Евдокия Афиногенова
Мать ребёнка: Бухарцова Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782