Кадочников Герасим Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Герасим Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1677 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Кадочников Кирило Александрович

Мать: не указана

Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Место жительства
1765
Кирило Алек��андров сын Кадешников; означенный Кирило Кадешников с сыном Герасимом по силе указа из ??? Пермской земской к��нторы что ныне именуется Пермское горное начальство и прописанного в оном ук... Показать все
Смерть
Неизвестно
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