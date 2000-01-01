Ростовщиков Иван Фомич
Место рожденияЧушумова (Фомина)
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Ростовщиков Фома
Мать: не указана
Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
1673
Сын: Ростовщиков Фёдор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовщиков Семён Иванович
Мать ребёнка: не указана
Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовщиков Федосей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовщиков Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовщиков Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Чушумова (Фомина)
Смерть
Неизвестно