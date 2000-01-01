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Ростовщиков Иван Фомич

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Место рождения

Чушумова (Фомина)

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Ростовщиков Фома

Мать: не указана

Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
1673

Сын: Ростовщиков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовщиков Семён Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовщиков Федосей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовщиков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чушумова (Фомина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовщиков Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чушумова (Фомина)
Смерть
Неизвестно
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