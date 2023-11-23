Ушакова Ирина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Ушакова) Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Ушакова) Прасковья Афанасьева
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Ушаков Василий Афанасьевич (1773 - ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Афанасия Яковлевича. Из верхнего грамматического класса, 11 февраля 1789 года определен дьяч... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Ушакова) Матрона Афанасьева
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев
Смерть
До 1785