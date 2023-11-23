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Ушакова Ирина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1785

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Ушакова) Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Ушакова) Прасковья Афанасьева

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Ушаков Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Ушаков Василий Афанасьевич (1773 - ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Афанасия Яковлевича. Из верхнего грамматического класса, 11 февраля 1789 года определен дьяч... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Ушакова) Матрона Афанасьева

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ушаков Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Ушаков Афанасий Яковлев

Смерть
До 1785

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