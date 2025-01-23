Чернуха Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернуха Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернуха Алексей

Мать: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернуха Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Татьяна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Алексей

Мать ребёнка: Чернуха Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Анна

Мать ребёнка: Чернуха Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
Неизвестно

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