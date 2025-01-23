Чернуха Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернуха Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернуха Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Татьяна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернуха Алексей
Мать ребёнка: Чернуха Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Анна
Мать ребёнка: Чернуха Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
Неизвестно