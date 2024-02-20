Герлах (Зауэр) Наталья
Место рожденияСССР Кокчетавская обл. Келлеровский р-н с.Летовочное
Дата рождения20.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1977
Отец: Зауэр Франц
Мать: Зауэр (Кригер) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герлах Пётер
Рождение ребёнка
21.04.2000
Сын: Герлах Ник
Отец ребёнка: Герлах Пётер
Рождение ребёнка
12.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герлах Пётер