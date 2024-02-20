Герлах (Зауэр) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герлах (Зауэр) Наталья

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Место рождения

СССР Кокчетавская обл. Келлеровский р-н с.Летовочное

Дата рождения

20.01.1977

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1977

Отец: Зауэр Франц

Мать: Зауэр (Кригер) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герлах Пётер

Рождение ребёнка
21.04.2000

Сын: Герлах Ник

Отец ребёнка: Герлах Пётер

Рождение ребёнка
12.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герлах Пётер

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