Журина Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журина Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.2007

Дочь: Журина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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