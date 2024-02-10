Журина Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.2007
Дочь: Журина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан