Тогонохова Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Тогонохова) Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тогонохов Василий Егорович
Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тогонохов Николай Егорович
Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.01.1944
Дочь: Тарасова (Тогонохова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно