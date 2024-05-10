Тогонохова Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогонохова Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Тогонохова) Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тогонохов Василий Егорович

Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тогонохов Николай Егорович

Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.01.1944

Дочь: Тарасова (Тогонохова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Тогонохов Егор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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