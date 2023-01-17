Чугунова (Чугунова) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Чугунова) Матрена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Чугунов Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Чугунов Порфирий Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Чугунов Ефим Порфирьевич

Отец ребёнка: Чугунов Порфирий Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Богданова Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Чугунов Порфирий Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Порфирий Егорович

Смерть
Неизвестно
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