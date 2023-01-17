Чугунова (Чугунова) Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Отец ребёнка: Чугунов Порфирий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Отец ребёнка: Чугунов Порфирий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Богданова Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Чугунов Порфирий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно