Передних Макар Матвеевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1914
Дата смерти28.03.1996
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Рождение ребёнка
16.03.1954
Дочь: Передних Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Передних Александр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передних Надежда Макаровна
Смерть
28.03.1996
Бухарова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область