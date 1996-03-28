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Передних Макар Матвеевич

Место рождения

Новоселье, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

28.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: Передних-Передня Матвей Емельянович

Мать: Сапоцких Парасковья Федоровна

Новоселье, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.03.1954

Дочь: Передних Мария Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передних Петр Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передних Александр Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передних Надежда Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.03.1996
Бухарова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
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