Михаил Сидорович 06.11.1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Сидорович

Автор
ДП
Панфилов Д.

мужской, родился 06.11.1829, Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

умер 29.10.1867, Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Мать
Анна Филипповна1802 г.р.
Отец
Сидор Иванович04.01.1801 ст. г.р.
Супруги
Мария Кононовна22.07.1822 г.р.
Дети
Пашичева Евдокия Михайловна10.02.1861 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1829

Отец: Сидор Иванович

Мать: Анна Филипповна

Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кононовна

Рождение ребёнка
10.02.1861 ст.

Дочь: Пашичева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Мария Кононовна

Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
29.10.1867
Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

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