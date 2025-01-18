Михаил Сидорович
мужской, родился 06.11.1829, Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
умер 29.10.1867, Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
МатьАнна Филипповна1802 г.р.
ОтецСидор Иванович04.01.1801 ст. г.р.
Супруги
Мария Кононовна22.07.1822 г.р.
Дети
Пашичева Евдокия Михайловна10.02.1861 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1829
Отец: Сидор Иванович
Мать: Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кононовна
Рождение ребёнка
10.02.1861 ст.
Дочь: Пашичева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Мария Кононовна
Смерть
29.10.1867