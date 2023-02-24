Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кириан Ефимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пунин Иван Ефимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Климентий Кфимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1803