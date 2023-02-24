Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кириан Ефимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пунин Иван Ефимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Климентий Кфимович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1803
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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