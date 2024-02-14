Шиапова (Шиапова) Хафизя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиапова (Шиапова) Хафизя

Место рождения

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

1922

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1950 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шиафетдинов Хуббиходжа

Мать: Хадича Асфяндияр Кызы

Рождение ребёнка
28.07.1950

Сын: Абдряхимов Рамиль Двойняшки

Отец ребёнка: Абдряхимов Талгат Абдрахманович

Рождение ребёнка
28.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдряхимов Талгат Абдрахманович

Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Абдряхимов Фярит Талгатович

Отец ребёнка: Абдряхимов Талгат Абдрахманович

Рождение ребёнка
20.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдряхимов Талгат Абдрахманович

Рождение ребёнка
16.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдряхимов Талгат Абдрахманович

Смерть
2012

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