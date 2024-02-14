Шиапова (Шиапова) Хафизя
Место рожденияс. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Дата рождения1922
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Шиафетдинов Хуббиходжа
Мать: Хадича Асфяндияр Кызы
Рождение ребёнка
28.07.1950
Сын: Абдряхимов Рамиль Двойняшки
Отец ребёнка: Абдряхимов Талгат Абдрахманович
Рождение ребёнка
28.07.1950
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Абдряхимов Фярит Талгатович
Отец ребёнка: Абдряхимов Талгат Абдрахманович
Рождение ребёнка
20.05.1955
Рождение ребёнка
16.08.1961