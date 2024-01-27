Олейникова (Игнатенко) Татьяна
Место рожденияРоссия Дагестан
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Игнатенко Сергей
Мать: Игнатенко Матрена
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Олейников Владимир
Отец ребёнка: Олейников ?
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников ?
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Олейников ?
Россия Дагестан
Смерть
Неизвестно
Россия Дагестан