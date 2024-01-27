Олейникова (Игнатенко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова (Игнатенко) Татьяна

Место рождения

Россия Дагестан

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Около 1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Игнатенко Сергей

Мать: Игнатенко Матрена

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Олейников Владимир

Отец ребёнка: Олейников ?

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников ?

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Олейников ?

Россия Дагестан
Смерть
Неизвестно
Россия Дагестан
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