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Вязников Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вязников Василий Трофимович

Мать: Вязникова (Тулинцева) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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