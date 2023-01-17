Жидак Прохор Минович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1905 ст.
Сын: Жидак Пантелеймон Прохорович
Мать ребёнка: Жидак Елена Семеновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Жуковка, Чернігівська область
На 1905 год - казак села Жуковка Салтыково-Девицкой волости, Черниговского уезда и губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жидак Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно