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Ашихмин Тимофей Тарасов

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Место рождения

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1716

Пол

Мужской

Отец

Около 1653 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1673 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Ашихмин Тарас Семенов

Мать: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Ашихмин Данило Тимофеев

Мать ребёнка: Ашихмина Марина

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Ашихмин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ашихмина Марина

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Ашихмин Степан Тимофеев

Мать ребёнка: Ашихмина Марина

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Ашихмин Емельян Тимофеев

Мать ребёнка: Ашихмина Марина

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Ашихмин Вахромей Тимофеев

Мать ребёнка: Ашихмина Марина

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Марина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1716
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