Ашихмин Тимофей Тарасов
Место рожденияпоч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1678
Дата смертиПосле 1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Ашихмин Тарас Семенов
Мать: не указана
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Ашихмина Марина
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Ашихмина Марина
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Ашихмина Марина
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Ашихмина Марина
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Ашихмин Вахромей Тимофеев
Мать ребёнка: Ашихмина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Марина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1716