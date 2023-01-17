Жаров Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения01.06.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1830
Отец: Жаров Иван Никифоров
Мать: Жарова Елена Ефимова
Крещение
01.06.1830
воспреемники: Того ж села Казенный крестьянин Федор Ефимов Трегубов и казеннаго крестьянина Андрея Якимова Трутьнева жена ево Евдокия Никифорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно