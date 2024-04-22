Фролова (Малышева) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1955
Рождение ребёнка
17.09.1975
Отец ребёнка: Полутов Анатолий Феодосьевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1982
Дочь: Болотова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Полутов Анатолий Феодосьевич
Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область