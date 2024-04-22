Фролова (Малышева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Малышева) Ольга Васильевна

Место рождения

Васильевщина, Парфинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1955

Отец: Малышев Василий Степанович

Мать: Малышева Клавдия Егоровна

Васильевщина, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.09.1975

Сын: Полутов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Полутов Анатолий Феодосьевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1982

Дочь: Болотова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Полутов Анатолий Феодосьевич

Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
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