Омелюгина Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Омелюгин Борис Никитьевич
Отец ребёнка: Омелюгин Никита
В справке указано, умер в 61 год.
Смерть
Неизвестно
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области