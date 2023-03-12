Омелюгина Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омелюгина Надежда Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Омелюгин Борис Никитьевич

Отец ребёнка: Омелюгин Никита

В справке указано, умер в 61 год.
Смерть
Неизвестно
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
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