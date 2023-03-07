Даниил Прохоров
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Прохор Саввин
Мать: Марина Данилова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Данилова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Степан Данилов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Данилова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ларион Данилов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
1835