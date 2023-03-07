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Даниил Прохоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Прохор Саввин

Мать: Марина Данилова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Данилова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Степан Данилов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Данилова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ларион Данилов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1835
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