Спасокукоцкий Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.01.1869
Дата смерти23.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869
Место жительства
С 1878
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1897
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1920 по 1935
Смерть
23.01.1935