Мингилеева Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингилеева Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1978

Отец: Мингилеев Владимир Николаевич

Мать: Степачева Татьяна Васильевна

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