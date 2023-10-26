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Мингилеева Елена Владимировна
Мингилеева Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1978
Пол
Женский
Отец
Мингилеев Владимир Николаевич
1949 г.р.
Мать
Степачева Татьяна Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1978
Отец:
Мингилеев Владимир Николаевич
Мать:
Степачева Татьяна Васильевна
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