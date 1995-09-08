Каримов Ирек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Ирек

Место рождения

Берлек-Михайловка, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.04.1952

Дата смерти

08.09.1995

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1952

Отец: Каримов Бари Валеевич

Мать: Каримова Сагадят

Берлек-Михайловка, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.10.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, ТАССР, д. Шугурово, Лениногорский район
Рождение ребёнка
02.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Лениногорск
Рождение ребёнка
25.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
Смерть
08.09.1995
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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