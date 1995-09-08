Каримов Ирек
Место рождения
Дата рождения09.04.1952
Дата смерти08.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1952
Отец: Каримов Бари Валеевич
Мать: Каримова Сагадят
Бракосочетание
07.10.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, ТАССР, д. Шугурово, Лениногорский район
Рождение ребёнка
02.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Лениногорск
Рождение ребёнка
25.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
Смерть
08.09.1995