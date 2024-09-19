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Петрова Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Петрова) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Петров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Петров Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно

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