Петрова Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Петрова) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Петров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Петров Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно