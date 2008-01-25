(Калужнина) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1930
Дата смерти25.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930
Отец: Волоцкой Михаил Васильевич
Мать: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калужнин Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калужнин Лев
Смерть
25.01.2008