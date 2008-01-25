(Калужнина) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калужнина) Зоя Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1930

Дата смерти

25.01.2008

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930

Отец: Волоцкой Михаил Васильевич

Мать: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калужнин Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужнин Лев

Смерть
25.01.2008
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