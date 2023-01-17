Шамсибану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шарафутдин Зиганшин
Отец ребёнка: Зиганша Бикбовов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шамсизямал Зиганшина
Отец ребёнка: Зиганша Бикбовов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шамсизигана Зиганшина
Отец ребёнка: Зиганша Бикбовов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Низамутдин Зиганшин
Отец ребёнка: Зиганша Бикбовов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Габдулла Зиганшин
Отец ребёнка: Зиганша Бикбовов
Место жительства
Неизвестно