Озеров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Озеров Иван Иванович

Мать: Озерова Мария Владимировна

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