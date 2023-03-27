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Озеров Иван Иванович
Озеров Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Пол
Мужской
Отец
Озеров Иван Иванович
1855 г.р.
Мать
Озерова (Зубакина) Мария Владимировна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Озеров Иван Иванович
Мать:
Озерова Мария Владимировна
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