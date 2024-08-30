Севоднясева (Патрикеева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севоднясева (Патрикеева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1910

Дата смерти

11.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910

Отец: Патрикеев Василий Иванович

Мать: Патрикеева (Боронина) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
1933

Сын: Севоднясев Николай

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
1935

Сын: Севоднясев Николай

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
1937

Сын: Севоднясев Геннадий

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
15.12.1940

Дочь: Калинина (Севоднясева) Елизавета

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Лаврентьева (Севоднясева) Мария

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
05.06.1946

Дочь: Туманова (Севоднясева) Раиса

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
05.06.1946

Дочь: Соловьева (Севоднясева) Анна

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
09.07.1949

Дочь: Апольцева (Севоднясева) Татьяна

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Рождение ребёнка
09.07.1949

Дочь: Иванова (Севоднясева) Валентина

Отец ребёнка: Севоднясев Алексей

Смерть
11.10.1989

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