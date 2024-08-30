Севоднясева (Патрикеева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1910
Дата смерти11.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
1933
Сын: Севоднясев Николай
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
1935
Сын: Севоднясев Николай
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
1937
Сын: Севоднясев Геннадий
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
15.12.1940
Дочь: Калинина (Севоднясева) Елизавета
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Лаврентьева (Севоднясева) Мария
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
05.06.1946
Дочь: Туманова (Севоднясева) Раиса
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
05.06.1946
Дочь: Соловьева (Севоднясева) Анна
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
09.07.1949
Дочь: Апольцева (Севоднясева) Татьяна
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Рождение ребёнка
09.07.1949
Дочь: Иванова (Севоднясева) Валентина
Отец ребёнка: Севоднясев Алексей
Смерть
11.10.1989