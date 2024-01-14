Назарова Анна Тимофеевна
Место рожденияс. Погребищи
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.06.1875
Муж: Назаров Николай
Рождение ребёнка
14.03.1878
Сын: Назаров Алексей
Отец ребёнка: Назаров Николай
с. Погребищи
Рождение ребёнка
15.03.1881
Сын: Назаров Василий
Отец ребёнка: Назаров Николай
с. Погребищи
Смерть
Неизвестно