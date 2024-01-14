Назарова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анна Тимофеевна

Место рождения

с. Погребищи

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
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Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Погребищи
Бракосочетание
02.06.1875

Муж: Назаров Николай

Рождение ребёнка
14.03.1878

Сын: Назаров Алексей

Отец ребёнка: Назаров Николай

с. Погребищи
Рождение ребёнка
15.03.1881

Сын: Назаров Василий

Отец ребёнка: Назаров Николай

с. Погребищи
Смерть
Неизвестно
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