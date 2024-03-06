Савельева (Кузнецова) Полина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Кирилл Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Евгений Алексеевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург