Савельева (Кузнецова) Полина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Кузнецова) Полина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Кирилл Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Евгений Алексеевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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