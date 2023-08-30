Berger Eisl (Yosif) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Berger Eisl (Yosif)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1890 г.р.
1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Berger Yankel

Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza

Работа или профессия
Неизвестно
Кровельщик
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бергер Гедалий Иосифович

Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza

Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Shpigel (Berger) Sarra

Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza

Каунас, Литовская ССР

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