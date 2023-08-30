Berger Eisl (Yosif)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Berger Yankel
Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza
Работа или профессия
Неизвестно
Кровельщик
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Shpigel (Berger) Sarra
Мать ребёнка: Berger (Hazkel) Liza
Каунас, Литовская ССР