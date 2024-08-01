Моисеенко (Третьяк) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко (Третьяк) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Третьяк Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Моисеенко Фома

Рождение ребёнка
09.09.1903

Дочь: (Моисеенко) Анна

Отец ребёнка: Моисеенко Фома

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: (Моисеенко) Евгения

Отец ребёнка: Моисеенко Фома

Смерть
Неизвестно

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