Моисеенко (Третьяк) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Третьяк Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902
Муж: Моисеенко Фома
Рождение ребёнка
09.09.1903
Дочь: (Моисеенко) Анна
Отец ребёнка: Моисеенко Фома
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: (Моисеенко) Евгения
Отец ребёнка: Моисеенко Фома
Смерть
Неизвестно