Соломахина (Пашигорева) Вера Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1897
Рождение ребёнка
07.09.1907
Сын: Соломахин Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Соломахин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1910
Сын: Соломахин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Соломахин Дмитрий Андреевич
27.02 в метрике
Смерть
Неизвестно