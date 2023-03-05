Соломахина (Пашигорева) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Пашигорева) Вера Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Соломахин Дмитрий Андреевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Соломахин Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Соломахин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Соломахин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Соломахин Дмитрий Андреевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
27.02 в метрике
Смерть
Неизвестно
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