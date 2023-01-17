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Селезнев Евграф Андреевич

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Селезнёв Андрей Артамонович

Мать: Селезнёва Ирина Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Селезнёв Игнатий Евграфович

Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тюпкина Дарья Евграфовна

Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохрякова Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Василиса Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васинская Елена Евграфовна

Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна

Смерть
Неизвестно
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