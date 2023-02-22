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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Гордеева

Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайцев Андрей Гордеев

Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайцев Ефим Гордеев

Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Вершинина Татьяна Гордеева

Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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