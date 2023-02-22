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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Гордеева
Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайцев Ефим Гордеев
Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Вершинина Татьяна Гордеева
Отец ребёнка: Зайцев Гордей Ильин
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область