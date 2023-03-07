Логинов Нефед (Нефедко) Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Нефед (Нефедко) Герасимов

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Место рождения

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1657 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Логинов Герасим (Гарасимко) Клементьев

Мать: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Логинов Семен Нефедов

Мать ребёнка: Логинова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лукинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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