Логинов Нефед (Нефедко) Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Логинов Герасим (Гарасимко) Клементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: Логинова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лукинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717