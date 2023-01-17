Сулимова Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова Василиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Калмыкова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Сулимов Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимов Иван Тимофеевич

Смерть
1788 ст.
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
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