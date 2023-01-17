Сулимова Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смерти1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Калмыкова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Сулимов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788 ст.
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область