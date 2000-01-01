Поздеева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1825 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1825

Сын: Поздеев Иван

Отец ребёнка: Поздеев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздеев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздеев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Дмитрий

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