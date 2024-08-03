Коряковцева Устиния Логгинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1896
Сын: Коряковцев Прокопий Ефимович
Отец ребёнка: Коряковцев Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1900
Дочь: (Коряковцева) Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Коряковцев Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
07.09.1908
Отец ребёнка: Коряковцев Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1914
Дочь: (Коряковцева) Агрипина Ефимовна
Отец ребёнка: Коряковцев Ефим Алексеевич
Восприемница: сестра Антонина
Смерть
Неизвестно