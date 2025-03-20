Афанасий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасий

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Шкобырева Евдокия АфанасьевнаВычислено 1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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