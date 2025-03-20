Афанасий
мужской, родился Неизвестно, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Шкобырева Евдокия АфанасьевнаВычислено 1857 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Шкобырева Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно