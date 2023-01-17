Молчанов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1924
Дата смерти26.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молчанова Любовь Дмитриевна
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
26.03.1981