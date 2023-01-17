Молчанов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1924

Дата смерти

26.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Любовь Дмитриевна

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
26.03.1981
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