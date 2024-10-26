Киреева (Ярцева) Ульяна Анисимовна 01.01.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Киреева (Ярцева) Ульяна Анисимовна

Место рождения

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872 ст.

Отец: Ярцев Анисим Иванович

Мать: Ярцева (Третьякова) Ирина Федоровна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1891 ст.

Дочь: Киреева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.04.1896 ст.

Дочь: Киреева Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.

Сын: Киреев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.

Дочь: Киреева Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1903 ст.

Сын: Киреев Иларион Михайлович

Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.

Сын: Киреев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.

Сын: Киреев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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