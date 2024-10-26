Киреева (Ярцева) Ульяна Анисимовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872 ст.
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1891 ст.
Дочь: Киреева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
06.04.1896 ст.
Дочь: Киреева Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.
Дочь: Киреева Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
06.06.1903 ст.
Сын: Киреев Иларион Михайлович
Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Киреев Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно