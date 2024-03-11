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Литвинов Яков ????Алексеевич

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Место рождения

дер. Федотовичи, Тихвинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Алексей Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Дворянский титул
17.08.1854
Причислен к дворянскому состоянию Указ Сената № 6254 | Дворянство
Рождение ребёнка
07.04.1874

Сын: Литвинов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.11.1879

Сын: Литвинов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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