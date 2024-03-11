Литвинов Яков ????Алексеевич
Место рождениядер. Федотовичи, Тихвинский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Алексей Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Дворянский титул
17.08.1854
Причислен к дворянскому состоянию Указ Сената № 6254 | Дворянство
Рождение ребёнка
07.04.1874
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
29.11.1879
Сын: Литвинов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно