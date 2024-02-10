Ржаницын Асигкрит Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницын Асигкрит Никанорович

Ржаницын Асигкрит Никанорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ржаницын Никанор Васильевич

Мать: Ржаницына (Богородская) Градислава Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Александра Александровна

Бракосочетание
Около 1890

Жена: не указана

Георгиевский, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.

Сын: Ржаницын Владимир Асигкритович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Шуйский район, Северный край
Родители: штатный диакон сей церкви Асикрит Никоноров Ржаницын и жена его Александра Александрова. Восприемник: Священник Успенской Пустынской церкви Сольвычегодского уезда Ардалион Ржаницын.
Рождение ребёнка
16.04.1896 ст.

Сын: Ржаницын Николай Асигкритович

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Александровна

Георгиевский, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.