Сухарев Осип Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1797
Отец: Сухарев Григорий Никитич
Мать: Сухарева Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухарева Афимья
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Сухарева) Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Сухарева Афимья
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Сухарева) Анна Осиповна
Мать ребёнка: Сухарева Афимья
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Сухарева) Зиновья Осиповна
Мать ребёнка: Сухарева Афимья
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1829
Дочь: Хрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна
Мать ребёнка: Сухарева Афимья
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Сухарева Афимья
Смерть
Около 1834