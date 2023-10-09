Сухарев Осип Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Осип Григорьевич

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Сухарев Григорий Никитич

Мать: Сухарева Афимья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Афимья

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Сухарева) Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Сухарева Афимья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Сухарева) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Сухарева Афимья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Сухарева) Зиновья Осиповна

Мать ребёнка: Сухарева Афимья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1829

Дочь: Хрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна

Мать ребёнка: Сухарева Афимья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Сухарев Трофим Осипович

Мать ребёнка: Сухарева Афимья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Около 1834
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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