Рехлов Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Рехлов Тимофей Алексеевич
Мать: Рехлова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рехлова Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Рехлова Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Рехлова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Рехлова Дарья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно