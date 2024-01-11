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Рехлов Яков Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Рехлов Тимофей Алексеевич

Мать: Рехлова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рехлова Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рехлов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Рехлова Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Рехлова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Рехлова Дарья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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